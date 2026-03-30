メイプル超合金のカズレーザーが３０日、日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」に月曜メンバーとして出演した。ＭＣの南海キャンディーズ山里亮太が「よろしくお願いします」と挨拶すると、カズレーザーは「よろしくお願いします。先週まで別の局に出ていたんで、ほうぼうで裏切りだって言われてます」と先週に終了したフジテレビ「サン！シャイン」に出演していたことを自ら触れた。笑いが起こるなか、山里が「朝早い生活からお別れ