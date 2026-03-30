2025年にデビューしたCORTIS（コルティス）が、2枚目のミニアルバム「GREENGREEN」を5月4日にリリースする。発売前の4月20日には、タイトル曲の音源を先行公開する。韓国メディアが報じた。5人組のボーイズグループで、メンバー全員が作詞、作曲、振り付けに参加し、アルバムのコンセプトなども5人が協議して決めており、新アルバムも同様のスタンスで発表するとみられる。1月にはアジア地域におけるNBAのセレブリティ・インフルエ