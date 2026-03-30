外国為替市場で進む円安に対し、財務省の三村財務官が、「そろそろ断固たる措置も必要になる」と強くけん制しました。【映像】三村淳財務官「そろそろ断固たる措置も必要になる」三村淳財務官「原油先物市場に加えまして為替市場においても投機的な動きが高まっているという声が聞かれるところであります。この状況が続けば、そろそろ断固たる措置も必要になると考えております」外国為替市場では27日、イラン情勢の長期化への