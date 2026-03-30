ファミリーマートは、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の2026年春夏の新作をメディアに公開した。ファッションデザイナー落合宏理氏と共同開発で立ち上げた同ブランドも5周年。今シーズンも、コンビニサングラス、腕時計、晴雨兼用の傘、45周年記念カラーのタオルなど、彩り豊かなラインナップを取り揃えている。2026年春夏のコンビニエンスウェアをメディアに公開した。写真は、ファッションデザイナーの落合