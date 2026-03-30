3月26日放送の『アメトーーク！』（テレビ朝日系）で、「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」の企画が放送。ゲストの東野幸治さん、キングコング・西野亮廣さん、品川庄司・品川祐さん、バカリズムさん。後半からは、とろサーモン・久保田かずのぶさん、ウエストランド・井口浩之さんが加わり、それぞれの思いをぶつけていました。久保田さんが東野さんに思っていることは「本当は何がしたい？」というもの。東野さんは、YouT