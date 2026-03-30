タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「肩ズンFig. 鬼滅の刃 第肆弾」を3月23日週より発売する。全4種で価格は500円。3月23日週発売「肩ズンFig. 鬼滅の刃 第肆弾」(全4種・500円)「肩ズンFig. 鬼滅の刃 第肆弾」は、隣の人の肩に頭を“ズン”ともたれている姿が特徴的な「肩ズンFig.」シリーズに、アニメ『鬼滅の刃』の第4弾が仲間入り。今回は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に登場した鬼が中心とな