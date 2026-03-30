Image: ALLEST こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。次の出張は、PCと着替えを詰めたバックパック1つで。そんな理想を掲げるたびに頭を悩ませていたのが、靴の存在でした。移動の快適さと商談での品格、この両方をちゃんとカバーしてくれる靴って、なかなかない。そんなとき役立ちそうなビジネススニーカーがついに登場。サステナブルブランド「AL