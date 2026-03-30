バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ブルーハムハム ミニチュアパッケージチャーム」を2026年3月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。2026年3月 第4週発売「ブルーハムハム ミニチュアパッケージチャーム」(全5種・400円)「ブルーハムハム ミニチュアパッケージチャーム」は、音を食べて生きている宇宙ハムスターの4兄弟「ブルーハムハム」をパッケージ付きのミニチュアチャームで仕立てたアイテム。○ラインナップBLUE