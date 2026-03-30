Photo: oh!ga 家の中でもアウトドアでも、リラックスしたいときは座る位置が低めが好きです。座椅子や寝椅子があれば何よりなんですが、今の部屋にはちょっと合わないなと思ってたところ、部屋においても許される椅子を大発見しました。超々ロースタイルのチェア Photo: oh!ga テープを編み込んだ座面のデザイ