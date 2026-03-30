4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」より、展示内容の一部が先行解禁された。今回解禁されたのは、目玉コーナーのひとつである「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア 」。また賀集・要による音声ガイドも発売が決定した。○賀集利樹プロデュースエリア賀集利樹プロデュースエリアは、賀集自身が 当時の撮影でも特に思い出があるとい