続々と最終回を迎えている2026年の冬ドラマ。鈴木亮平（42）が主演を務めた『リブート』（TBS系）をはじめ、様々なジャンルの作品が今期もお茶の間を賑わせた。高い満足度を維持した作品がある一方で、最後まで視聴者の心を掴みきれなかった作品も少なくない。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、ドラマ好きな20〜70歳の男女500人を対象に「がっかりだった冬ドラマ」についてアンケート調査を実施した。※以下、ネタ