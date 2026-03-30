2026年のスタートを彩った冬ドラマも、ついに幕を閉じた。等身大の恋愛からスリリングなサスペンス、痛快コメディまで、各局がさまざまなジャンルの作品を送り出し、お茶の間を大いに楽しませてくれた。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、ドラマ好きな20〜70歳の男女500人を対象に、「最終回まで面白かった冬ドラマ」についてアンケート調査を実施した。※以下、ネタバレを含む表現があります。第3位は同率で2作品