【前編】「21歳のパパのカノジョと相部屋に」手塚治虫、石ノ森章太郎、赤塚不二夫伝説漫画家の子供たちが暴露！衝撃的すぎた“幼少期エピソード”から続くトキワ荘での日々を描いた『まんが道』（藤子不二雄A）が、ドラマ化（1986年、NHK）された際、丈さんは父である「石森章太郎役」を演じている。丈：トキワ荘メンバーたちが銀座のバーで飲んでいるとき、キャスティングでの議論があったんです。それで父が「オレ役は、いい男