大人コーデの定番色であるベージュは使い勝手が良い反面、無難にまとまりすぎて……と感じる人もいるのでは。今シーズン、ベージュの代わりにぜひ手に取ってほしいのがカーキ系のアイテム。ニュアンスのある色合いにこなれ感が漂い、都会的なムードもまとえそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から登場している「カーキ系ボトムス」をピックアップしたので、着こなしの鮮度を高めたいミド