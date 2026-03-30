1.毎日の給餌とお水の交換 猫を飼うと、食事や飲み水の世話が必要です。朝晩のご飯と新鮮な水の交換・補充は、欠かせない日課になります。 猫は同じルーティンで生活しますが、当然ながら時計の針を読めるわけではないので、日照時間や気温に影響されつつ同じサイクルで生活します。タイミングは同じでも、時間がちょっとずつズレるのは通例です。 そのため、毎日飼い主さんが起きてから朝ごはんの準備をすると、