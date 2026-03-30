筆者の友人・H香さんは、早くに夫を亡くし、一人で息子さんを立派に育て上げました。結婚して独立した息子さん。孫にも恵まれ幸せな生活を送っていたH香さんでしたが、ある信条が原因で疎遠になってしまったといいます。 相談 私には一人息子がいて、すでに結婚し2人の孫にも恵まれました。私は早くに夫を亡くし、息子と二人三脚で頑張ってきたこともあって、息子との繋がりをとても大事にしていたのです。 あるときのこと。