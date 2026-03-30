インスタグラムで報告女子バレーボール元日本代表の鍋谷友理枝さんが、29日までにインスタグラムを更新。第一子の出産を報告した。バレー界に舞い込んだ吉報に祝福が殺到している。投稿には生まれたばかりの第一子の両足を捉えた写真を添え、「この度、第一子を出産いたしました！」と報告。「まずは元気に産まれてきてくれた事への嬉しさで胸がいっぱいです」と喜びを綴った。「出産は命がけというのを身を持って実感しました