2026年3月末で日本テレビを退社しフリーになる岩田絵里奈さんが3月29日放送の「シューイチ」（日本テレビ系）に出演して、名前の絵里奈の由来などを明かした。これが日本テレビアナとしての最後の出演となった。2018年に入社、同局の『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』など数々の人気番組を担当してきた。「フリーになっても埋もれないよう何かを見つけたい」岩田さんは、この番組の企画で誕生したロバートの秋山竜次さん