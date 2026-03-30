右SBはベン・ホワイト、ティノ・リヴラメント、エズリ・コンサらの争いにイングランド代表は現地時間3月31日（日本時間4月1日）にロンドンのウェンブリー・スタジアムで森保一監督率いる日本代表と対戦する。イングランドの右サイドバック（SB）にとって、MF三笘薫（ブライトン）とのマッチアップがワールドカップ（W杯）行きを懸けた重要なテストになると海外メディアが予想している。イングランドのトーマス・トゥヘル監督は