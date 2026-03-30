【トランプ2.0 現地リポート】イラン戦争「想定外」の背景 米国ではエネルギー専門家が政府によって人員整理されていた28日土曜、全米3300カ所で同時開催された3度目の「ノー・キングス（王様はいらない）」デモは、主催者発表によればニューヨークでは35万人、全米では800万人が参加し、アメリカ史上最大規模の抗議行動と報じられている。イラン戦争の最中というタイミングもあり、関心の高まりが動員を押し上げたとみられる。