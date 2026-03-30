記事ポイントニコチン0・タール0のカートリッジ交換式で約3,000回吸引可能な電子シーシャ銀座Bar三石監修のカクテルシーシャで自宅のバー体験を実現4種のフレーバーと多彩なペアリングで家飲みに新しいスタイルを加えられる ニコチン0・タール0の電子シーシャ「ICEBERG Dispo2」が、新しい家飲みスタイルを提案しています。銀座「Bar三石」オーナーの三石剛志氏が監修する「カクテルシーシャ」は、お酒と電子シーシャを組み合