松本人志（62）の女性トラブル報道により、芸能活動を休止していたお笑いコンビ「スピードワゴン」小沢一敬（52）が、約2年2カ月ぶりに芸能活動を再開した。【写真】松本人志の文春裁判で"唯一"の当事者…スピードワゴン小沢一敬に集まる注目3月27日に東京・渋谷の老舗ライブハウス「La.mama」で開催された「第435回 ラ・ママ新人コント大会」にコンビでサプライズ出演。相方の井戸田潤（53）と漫才を披露した。舞台後に小沢