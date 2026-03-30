元AKB48で女優の篠田麻里子（40）の再婚劇が話題だ。3月29日更新のインスタグラムで篠田はこう発表した。【写真】篠田麻里子が私生活とは真逆の「サレ妻」演じる妙味 テレ東系4月ドラマ起用に視聴者「オファーした奴センスある」と皮肉《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。引き続き温かなご理解とご支援を賜ります