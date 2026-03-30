記事ポイント26卒美術系学生のインターン参加率が68.6%へ急増（前年比+40.0ポイント）「収入重視」が43.9%で1位に浮上、前年比+22.8ポイントの大幅増就活中に不足した情報として「社内の人間関係」が34.7%で最多株式会社ユウクリが運営するクリエイターワークス研究所は、2026年卒美術系学生を対象とした就職活動実態調査の報告書を2026年3月26日にリリースしました。今回で10回目を迎えるこの調査では、インターン参加率の急増・