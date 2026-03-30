「なんでもいきもの」の「のりおにぎり屋さん」がオープンしたことを記念して、マリモクラフトがPOPUP STOREを開催。「のりお握りやさん」テーマのグッズを展開する「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」が期間限定でオープンします！ マリモクラフト「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」 期間：2026年4月3日(金)〜4月16日(木)営業時間：