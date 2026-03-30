記事ポイントWRC公式テクニカルパートナーの欧州ブランドWolf Lubricantsが2026年3月に日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」でエンジンを長期間フレッシュに保つ完全合成エンジンオイル4種類をNorauto ONLINE SHOPで取り扱い開始欧州発の高性能潤滑油ブランドWolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）が、2026年3月に日本市場へ初上陸します。WRC公式テクニカルパートナーとして培った技術力を背景に、独自の「マ