記事ポイント2026年4月2日から北海道の4店舗でほぼ全メニューを大幅値下げ看板メニュー「レギュラーバーグ」が税込980円→税込792円へ約19%値下げ食材・サイズ・羽釜ご飯食べ放題はそのまま継続北海道のハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」が、2026年4月2日（木）から対象店舗でほぼ全メニューの大幅値下げを実施します。看板メニュー「レギュラーバーグ」は税込980円から税込792円へと改定され、最大約19%の値下げとなりま