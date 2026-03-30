記事ポイント『UFO戦士ダイアポロン』放送50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが2026年4月6日に限定発売約1cmの純金立像は限定100体、約3.8cmのシルバー立像は限定500体の完全受注生産シリアルナンバー入り純金カードやオリジナルディスプレイケース付きコンプリートセットもラインナップBICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんから、『UFO戦士ダイアポロン』の放送50周年を記念したコレクションが登場します。純