タレントで実業家の住谷杏奈が２９日に自身のインスタグラムを更新。娘のスケート姿を公開し話題を呼んでいる。「娘が出場するスプリングトロフィー２０２６応援しに行ってきましたおつかれさまでした」とつづった住谷。フィギュアスケートの大会に出場した娘が演技をする様子を動画で公開した。この投稿には「スケートすごいですね」「手足が長くて美しい」「上手〜」「すご〜い」「かわいい」「泣ける」「あの時は赤ち