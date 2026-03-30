記事ポイント2026年5月16日・17日、福岡国際センターで約800ブース・15,000点以上の手づくり作品が集結作家本人が出店し、制作ストーリーを直接聞きながら「自分だけの一品」を探せる初心者でも安心な19種類の体験教室（ワークショップ）を開催 全国のハンドメイド作家が一堂に会す「博多ハンドメイドマルシェ2026」が、2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間、福岡国際センターで開催されます。2日間合計で約800ブースが出店し