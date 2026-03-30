『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた『キリンビール 晴れ風』のブランド初フルリニューアル「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に参加した。【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いし