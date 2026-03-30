森永乳業は、『森永れん乳氷』シリーズから新商品『森永れん乳氷杏仁と桃』を本日より全国で期間限定発売する。あわせて定番の『森永れん乳氷』『森永れん乳氷バー』も期間限定で再発売する。【写真】新作に合わせて期間限定発売する『森永れん乳氷』、『森永れん乳氷バー』近年、猛暑の影響などを背景にかき氷市場は拡大を続けている。専門店では健康志向や海外の食文化を取り入れた新たなフレーバーが増え、SNSを中心に注