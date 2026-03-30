「お酒はほどほど」がよいとは知りながら、つい飲みすぎて失敗してしまった経験を持つ人は少なくないだろう。そもそも「ほどほど」とは、どの程度の量なのか。そして「ほどほど」でストップするためのコツについて、依存症を専門とする精神科医の松本俊彦先生に話を聞いた。「ほどほど」とは、どのくらい？「お酒は、ほどほどに」とは、よくいわれる言葉です。では、「ほどほど」の量、つまり「適量」とはどのくらいだと思いますか