2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』が4月29日に全国公開となる。お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が出演することが解禁となった。【動画】『アギトー超能力戦争ー』本予告氷川誠が仮面ライダーG7に本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られ