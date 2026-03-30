仲間との楽しい時間やおめでたい席に欠かせない、お酒。しかし、付き合い方を誤れば心身に大きなダメージが及ぶ。自らの身を守るために取り入れたい「お酒との付き合い方」について、依存症を専門とする精神科医・松本俊彦さんに解説してもらった。アルコールはれっきとした薬物お酒は祝いの席や友人らとの集まりに欠かせない、私たちにとって非常に身近な存在です。これは人類の歴史を振り返っても明らかな事実です。しかし、お酒