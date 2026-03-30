週明けの東京株式市場は、大幅に下落しています。イラン情勢が悪化するとの懸念が高まっていることから、30日の東京株式市場は全面安の展開となっています。日経平均株価は、先週末の終値から1318円39銭下がった5万2054円68銭で取引が始まり、その後も下落を続け、下げ幅は一時、2800円を超えました。国際取引の指標となるニューヨーク市場での原油の先物価格が、またも一時1バレル＝100ドル台に上昇していて、投資家のリスク懸念