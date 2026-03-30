CBCテレビは30日、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金後１：55）の2025年度の年度平均視聴率が関東、関西、名古屋の3地区でトップを獲得したと発表した。【写真】『ゴゴスマ』出演…“関西一海が似合う!?” MBS海渡未来アナ2025年度（４月〜３月）の年度平均視聴率で個人全体2.3%、世帯4.6%（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、同時間帯（NHK含む）で昨年に続き、年度平均視聴率トップを獲得。