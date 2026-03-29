とちぎテレビ 不登校や学校に通いにくい子どもたちに文化祭のような１日を過ごしてもらおうと、宇都宮市で２９日、子どもたち自身がつくった食べ物や作品を販売するイベントが開かれました。 宇都宮市今泉町の青少年活動センター（トライ東）で開かれたのは、「子どもマルシェ」です。テーマは「学校の外の文化祭」。市まちづくりセンターと市青少年活動センターが、不登校や学校に行きにくい子ど