とちぎテレビ 戦国時代から江戸時代の刀鍛冶が足利市の足利学校の周辺で鍛えた刀剣の製作過程を約１５０年ぶりに再現しようと２９日、鍛錬の様子が公開されました。 足利学校の周辺で鍛えたられた刀剣の通称、「足利学校打」の製作過程を再現したのは、刀剣の保護や研究を行う足利刀剣文化研究会です。 当時の刀鍛冶にとって知識とともに技術が集まる足利学校で刀剣を作ることは憧れとされていて、刀鍛冶・堀川国広による