モデルでタレントの藤井サチさんが、自身のインスタグラムを更新。第一子妊娠を公表しました。 【写真を見る】【 藤井サチ 】第一子妊娠を公表「かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝」「出産は今秋頃を予定」去年７月に一般男性と結婚藤井サチさんは「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。」と、報告。続けて「いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえの