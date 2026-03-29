とちぎテレビ 日光市の岩崎観世音堂で２９日、卵を授かり子宝を祈るユニークな行事が行われました。 岩崎観世音堂は、鶴の卵から観世音菩薩が現れたという云われにちなみ、「鶴の子観音」とも呼ばれ、子どもを授ける観音様として親しまれてきました。 毎年３月の最終日曜日に行われる春の例大祭では、祭で授かった卵を食べると子宝に恵まれるとされ、願いがかなった際には、お礼参りとして卵を倍にして奉納する風習