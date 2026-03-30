メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。山里亮太との初企画はカズレーザー持ち込みのロケ「かにクリームコロッケはしご旅」。ロケ冒頭、山里からそれぞれの印象についてのトークを持ちかけられ「口が動いて音が出てるなあという認識」と独特の世界観を見せた。山里から、番組では「カズの好きにしてって感じ」とエールを受け「え。喫煙し