NHK放送センター＝東京・渋谷放送が終了した2025年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（全125回）の期間平均世帯視聴率は関東地区で15.2％だったことが30日、ビデオリサーチの調査（速報値）で分かった。最終回の平均世帯視聴率は関東が15.5％。「ばけばけ」は明治の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻セツをモデルに、高石あかりさん（23）が演じる主人公トキと、ともに怪談を愛する外国人の夫との日常を描いた