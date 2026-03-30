とちぎテレビ 茂木町の山で春の訪れを告げるミツマタが見頃を迎えています。 黄色い小さな花が斜面を埋め神秘的な光景が広がっています。 茂木町飯の焼森山にあるミツマタの群生地ではおよそ７千５００本のミツマタが見頃を迎えています。 ミツマタは、その名の通り枝が「三つ」に分かれているのが特徴で古くから和紙の原料として重宝されてきました。 ミツマタが密集しているエリアでは例年並みの開花があり辺りに甘い