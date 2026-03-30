外国為替市場で円安・ドル高が進行していることについて、財務省の三村淳財務官は３０日午前、記者団の取材に応じ、「この状況が続けば、そろそろ断固たる措置も必要になる」と市場を強くけん制した。三村氏は、為替市場や原油先物市場で投機的な動きが活発化しているとの見方があるとして、「我々の照準は全方位に向けている」とも述べた。通貨政策を担う財務官が、介入をほのめかすような形で原油先物市場に言及するのは異例