見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜午前8時）が30日、放送初回を迎えた。90年代に一世を風靡（ふうび）したピン芸人の登場にネットが驚いた。栃木県那須地域に暮らす元家老の娘・一ノ瀬りん（見上）が、父・信右衛門（北村一輝）と農業に励むシーン。つぶやきシロー演じる元足軽の竹内之宣が一家で現れた。家老職だった一ノ瀬家の面々に深々と頭を下げ「何十年経っても、一ノ瀬さまは一ノ瀬