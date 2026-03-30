JR東日本によりますと、中央線荻窪駅での人身事故のため、中央線快速は東京と高尾の間の全線で、上下線とも運転を見合わせています。運転再開は午前11時50分ごろの見込みです。一時、運転を見合わせていた中央・総武線各駅停車は、午前10時40分すぎに運転を再開しました。