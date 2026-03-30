アメリカのトランプ大統領は29日イランの石油の掌握に向けて原油の輸出拠点となる「カーグ島」を制圧する可能性に言及しました。トランプ大統領はイギリスのフィナンシャル・タイムズのインタビューに応じ、イランへの軍事作戦をめぐり「私の望みはイランの石油を手に入れることだ」と語りました。トランプ氏はそのうえでイランの原油輸送の拠点となる「カーグ島」について「取るかもしれないし、取らないかもしれない。選択肢は多