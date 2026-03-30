ハナマルキは家庭用新商品「麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ」（120g、オープン価格）を3月1日から発売した。業務用ブランド「麹シェフ」シリーズの人気ナンバーワンフレーバーを家庭用商品として提案する。「ハーブ＆スパイス塩こうじ」は、塩こうじの「素材を柔らかくし、うま味を引き出す」という調理効果はそのままに、厳選したハーブの香りで奥行きのある味わいを実現した。いつもの料理に加えるだけで、毎日の食卓を