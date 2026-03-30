ひかり味噌は2025年8月にグループに迎えた神州一味噌とのグループシナジー創出に取り組む。林恭子専務取締役コーポレートコミュニケーション本部長は2026年春夏新商品先行試食会で、春夏新商品のうち「だし香る味噌」と「即席生みそ汁」4品を「神州一味噌で製造している商品」と紹介。「このような形でお互いの強みを生かしながら、今後もシナジーを発揮していきたい」と語った。林専務は「昨年8月に神州一味噌をグループに